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Пентхаусы в Чешме, Турция

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3 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Чешме, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
Квартиры с Частными Бассейнами и Садовыми Террасами Рядом с Пляжем в Чешме Чешме – популярно…
$2,01 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Чешме, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 4/4
Стильные квартиры в комплексе с охраной рядом с пляжем в Чешме, Измир Квартиры расположены в…
$676,262
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Пентхаус 2 комнаты в Чешме, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 4/4
Стильные квартиры в комплексе с охраной рядом с пляжем в Чешме, Измир Квартиры расположены в…
$531,818
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