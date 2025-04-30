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Квартиры с гаражом в Чешме, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
The Project is located near the world-famous Çeşme bays, beaches and marinas. Folkart Boyalı…
$918,000
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Квартира 4 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Cesme is the most beautiful peninsula on the Aegean coast, its value is growing every day. T…
$918,000
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