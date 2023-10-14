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Квартиры с видом на море в Чешме, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Cesme is the most beautiful peninsula on the Aegean coast, its value is growing every day. T…
€873,247
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Realtor Turkey presents an exceptional experience to buy an investment property. This is not…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
This apartment for sale is located in heart of Izmir’s Cesme. The region is a combination of…
Цена по запросу
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Чешме, Турция
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 165 м²
Удивительная инвестиционная недвижимость всего в одном клике, приезжайте в этот эксклюзивный…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
We are delighted to offer this new luxury two-bedroom apartment to you! The apartment is loc…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Чешме, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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