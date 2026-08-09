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Квартиры с видом на море в Чешме, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 2 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
Квартира в жилом комплексе в пешей доступности от марины и пляжа в Чешме Квартира расположен…
$198,789
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Квартира 4 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция Предлагаютс…
$855,499
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