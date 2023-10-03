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Замки с видом на море в Турции

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1 объект найдено
Замок 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Турция, Турция
Замок 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Турция, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
EXCLUSIVE CASTLE VILLA Вилла является предметом исторического наследия! Рядом с виллой на…
€2,50 млн

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
недорогая
элитная
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