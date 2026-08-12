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Замки с видом на море в Турции

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1 объект найдено
Замок 4 комнаты в Оба, Турция
Замок 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
EXCLUSIVE CASTLE VILLA Вилла является предметом исторического наследия! Рядом с виллой на…
$2,65 млн
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