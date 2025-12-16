Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Cankaya
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Cankaya, Турция

Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
📌 01 Licensed Alcohol Venue, 150-Person Capacity, 275 m² Fully Equipped – Leasehold Business for Transfer in a Prime Location в Cankaya, Турция
📌 01 Licensed Alcohol Venue, 150-Person Capacity, 275 m² Fully Equipped – Leasehold Business for Transfer in a Prime Location
Cankaya, Турция
Площадь 275 м²
Наш бизнес активно работает с 2016 года и имеет лицензию на алкоголь 01, вместимостью 150 че…
$235,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти