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Дома с садом в Чанаккале, Турция

4 объекта найдено
Таунхаус в Dalyan, Турция
Таунхаус
Dalyan, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Измире. Это изысканное свойство охватывает 2…
$1,54 млн
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Дуплекс 3 спальни в Guzeloba, Турция
Дуплекс 3 спальни
Guzeloba, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$202,280
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Дом 5 спален в Dalyan, Турция
Дом 5 спален
Dalyan, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Эта полностью меблированная вилла, расположенная прямо у моря и пристани для яхт в востребов…
$1,46 млн
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Дом 6 спален в Nebiler, Турция
Дом 6 спален
Nebiler, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$530,834
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Параметры недвижимости в Чанаккале, Турция

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