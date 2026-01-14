Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Cameli
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Cameli, Турция

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Kolak, Турция
Дом 2 комнаты
Kolak, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
$1,69 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти