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Бунгало с видом на горы в Бурса, Турция

Бунгало В архив
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1 объект найдено
Бунгало 2 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Бунгало 2 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Частный Дом в Бурсе в Лесу Рядом с Дорогой Улудаг. Дом в Бурсе имеет отдельный сад с красивы…
€738,000

Параметры недвижимости в Бурса, Турция

с видом на море
недорогая
элитная
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