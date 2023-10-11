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Жильё возле озера в Бодрум, Турция

Yalikavak
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Т…
€182,000

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Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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