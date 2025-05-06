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Офисы в Бейликдюзю, Турция

1 объект найдено
Офис 226 м² в Бейликдюзю, Турция
Офис 226 м²
Бейликдюзю, Турция
Площадь 226 м²
Количество этажей 12
Продажа Первоклассных Качественных Офисов в Бейликдюзю Офисы расположены в Бейликдюзю, Стамб…
$605,821
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