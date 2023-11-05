Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз
Из проекта открывается прекрасный вид на леса и смелый вид на Черное море. Вдали от шума города и в центре Стамбула.
Социальные услуги и средства для проекта :
1_ мечеть
2_Открытый и закрытый бассейн
3_Спортивный клуб
4_Турецкая баня
5_Sauna
6_ парная комната
7_Частная парковка
8_школы
9-марина
и многое другое, чтобы иметь свой роскошный образ жизни с нашим проектом
местоположение проекта :
1_ Рядом с черным морем, в нескольких минутах ходьбы 20 минут
2_ 3-й мост 5 км
3_ центр города 30 км
4_ лес 3 км