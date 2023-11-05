Бейкоз, Турция

от €888,839

286–495 м² 2

Сдача в: 2024

Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из проекта открывается прекрасный вид на леса и смелый вид на Черное море. Вдали от шума города и в центре Стамбула. Социальные услуги и средства для проекта : 1_ мечеть 2_Открытый и закрытый бассейн 3_Спортивный клуб 4_Турецкая баня 5_Sauna 6_ парная комната 7_Частная парковка 8_школы 9-марина и многое другое, чтобы иметь свой роскошный образ жизни с нашим проектом местоположение проекта : 1_ Рядом с черным морем, в нескольких минутах ходьбы 20 минут 2_ 3-й мост 5 км 3_ центр города 30 км 4_ лес 3 км