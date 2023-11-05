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Продажа новых домов в Бейкоз, Турция

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Вилла Luxury Villas in Natura,Beykoz
Вилла Luxury Villas in Natura,Beykoz
Бейкоз, Турция
от
€888,839
Площадь 286–495 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Property Advisor Turkey
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из проекта открывается прекрасный вид на леса и смелый вид на Черное море. Вдали от шума города и в центре Стамбула. Социальные услуги и средства для проекта : 1_ мечеть 2_Открытый и закрытый бассейн 3_Спортивный клуб 4_Турецкая баня 5_Sauna 6_ парная комната 7_Частная парковка 8_школы 9-марина и многое другое, чтобы иметь свой роскошный образ жизни с нашим проектом   местоположение проекта : 1_ Рядом с черным морем, в нескольких минутах ходьбы 20 минут 2_ 3-й мост 5 км 3_ центр города 30 км 4_ лес 3 км
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