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Купить жилую недвижимость в Батман, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Название проекта: FARALYA PANORAMA Дата начала строительства: Январь 2023г. Дата окончания…
$119,280
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Параметры недвижимости в Батман, Турция

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