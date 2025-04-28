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Квартиры с бассейном в Башакшехире, Турция

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10 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 3/6
Проект апартаментов в Башакшехире Представляем первоклассную возможность проживания в Баш…
$450,000
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 4/14
Проект Бахчешехир *Сдача: март 2025 г. Готовый титул 480 квартир 2+1 | 3+1 20 коммерче…
$200,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
в самом сердце Башакшехира: более пристальный взгляд Обзор проекта: Многофункционально…
$490,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Проект гарантирован турецким правительством, подходит для получения турецкого гражданства …
$400,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/14
Проект Бахчешехир *Сдача: март 2025 г. Готовый титул 480 квартир 2+1 | 3+1 20 коммерче…
$300,000
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 10/21
Общая площадь проекта составляет 68 200 м2, а строительная площадь — 395 000 м2… Проект вкл…
$270,000
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Квартира 2 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 5/11
Проект расположен в привилегированном месте среди пышной зеленой долины и живописных садов в…
$296,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 15/21
Общая площадь проекта составляет 68 200 м2, а строительная площадь — 395 000 м2… Проект вкл…
$425,000
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/6
Проект апартаментов в Башакшехире Представляем первоклассную возможность проживания в Баш…
$230,000
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 5/11
Проект расположен в привилегированном месте среди пышной зеленой долины и живописных садов в…
$416,000
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