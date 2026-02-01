Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы в Бакыркёе, Турция

1 объект найдено
Пентхаус 8 комнат в Бакыркёй, Турция
Пентхаус 8 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 674 м²
Количество этажей 4
Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе недалеко от побережья в Стамбуле Квартиры рас…
$4,36 млн
