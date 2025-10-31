Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Арсин
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Арсине, Турция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Арсин, Турция
Вилла 5 комнат
Арсин, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Виллы с 4 спальнями и просторной территорией в Трабзоне, Арсин Район Джудибей в Арсине, Траб…
$451,076
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти