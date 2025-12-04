Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Анталья
  4. Краткосрочная аренда
  5. Дом

Снять Дома посуточно в Анталье, Турция

1 объект найдено
Роскошная вилла у моря с доступом к СПА 9 000 м² – Konak Premium в Каргыджак, Турция
Роскошная вилла у моря с доступом к СПА 9 000 м² – Konak Premium
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в одну из самых эксклюзивных вилл Турецкой Ривьеры — здесь сливаются идеаль…
$1,172
за сутки
Оставить заявку
