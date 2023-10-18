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Магазины в Altindag, Турция

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1 объект найдено
Магазин с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Площадь 500 м²
Коммерческая Недвижимость для Инвестиций в Центре Анкары, Алтындаг Алтындаг – один из центра…
€741,000
Realting.com
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