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Жильё с бассейном в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
7259
8 766 объектов найдено
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Yalci, Турция
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в центре Алании Рады Вам представить новую резиденцию с собственной …
€350,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Yalci, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Меблированная квартира 1+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированную…
€139,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 6/7
Дуплекс 3+1 в Авсалларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом…
€242,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/6
Меблированная квартира 1+1 в Чиплаклы Рады Вам представить меблированную квартиру 1+1…
€146,300
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/11
Квартира 1+1 в Махмутларе Рады Вам представить квартиру 1+1 в современном жилом компл…
€137,500
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 4/10
Квартира 2+1 в Авсалларе Рады Вам представить квартиру 2+1 в современном жилом компле…
€181,500
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 5/7
Меблированная квартира 1+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€101,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Каракокали, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
Меблированная квартира 1+1 в Оба Рады Вам представить меблированную квартиру 1+1 в ую…
€134,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Ciplakli, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Ciplakli, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 3/6
Меблированная квартира 2+1 в Джикджилли Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€155,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 11
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на   одиннадцатом этаже в комплексе рай…
€129,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Меблированная квартира 1+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию меблированную кварт…
€136,500
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Конаклы, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Конаклы, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 3+1 в Конаклы Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€198,000
Квартира 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Yalci, Турция
Квартира 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/9
Меблированная квартира 3+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированную…
€253,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Yalci, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 8/10
Меблированная квартира 1+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированную квартир…
€170,500
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Yalci, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 3+2 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+2 в уютном ж…
€220,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Yalci, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/8
Меблированная квартира 2+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированную…
€187,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Yalci, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 2+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном ж…
€203,500
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Каракокали, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 4+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 в уютном жил…
€368,500
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Ciplakli, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Ciplakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/10
Меблированная квартира 2+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную квартиру 2…
€192,500
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Ciplakli, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Ciplakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/4
Меблированная квартира 2+1 в Джикджилли Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€154,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
В новом комплексе, в районе Каргыджак, всего в 230 метрах от Средиземного моря, представлена…
€165,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Новый комплекс в 200 м от моря в Каргыджаке Рады Вам представить новый комплекс с соб…
€180,000
Квартира 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/8
Меблированная квартира 3+1 в Махмутларе Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€176,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Каракокали, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/4
Меблированная квартира 2+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированную квартиру …
€286,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Дуплекс 3+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в уют…
€292,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/5
Меблированная квартира 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить меблированную квартиру 2…
€155,000
Квартира 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 2/6
Меблированная квартира 3+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированную квартиру 3…
€150,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/5
Меблированная квартира 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить меблированную квартиру 2…
€182,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить дуплекс 2+1 в современном жилом комплек…
€214,500
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 6/12
Меблированная квартира 1+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированную квартиру 1…
€226,000

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