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Снять Магазины на длительный срок в Аланье, Турция

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2 объекта найдено
Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach в Оба, Турция
Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach
Оба, Турция
Площадь 135 м²
Воспользуйтесь этой прекрасной возможностью арендовать коммерческий магазин в Алании, Сарай,…
Цена по запросу
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Магазин 900 м² в Кестель, Турция
Магазин 900 м²
Кестель, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 900 м²
Просторный магазин в аренду на первой береговой линии в районе Кестель, Алания Кестель – оди…
$4,693
в месяц
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