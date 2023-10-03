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Дуплексы с видом на море в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
1162
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419 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Квартира с Видом на Море и ассейн в Алании, Паяллар Алания – одно из самых востребованных ме…
€161,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Этаж 4/4
Квартиры в Алании Рядом с Объектами Инфраструктуры. Квартиры на продажу в Алании предлагают …
€117,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Квартиры в Алании Рядом с Объектами Инфраструктуры. Квартиры на продажу в Алании предлагают …
€209,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€240,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€335,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Квартиры на 1-м Этаже и Пентхаусы-Дуплексы в Аланье, Бекташ. Новые квартиры расположены в ра…
€460,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 228 м²
Квартиры на 1-м Этаже и Пентхаусы-Дуплексы в Аланье, Бекташ. Новые квартиры расположены в ра…
€450,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1
Роскошная Недвижимость в Центре Аланьи с Видом на Море и Крепость Квартиры находятся в центр…
€445,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 8/8
Недвижимость с Видом на Море в Роскошном Проекте в Инвестиционном Районе Аланьи Авсаллар Нов…
€250,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Современная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Тихом Районе Паяллар Новые квартиры р…
€144,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой и в Паяллар, Аланья Стильные квар…
€200,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Недвижимость в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – относительно новый ра…
€242,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Payallar, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Payallar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры с Видом на Море в Аланье, Паяллар, для Роскошного и Качественного Образа Жизни Квар…
€267,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Город в Паялларе, Аланья Район Паяллар, где расположены кварти…
€199,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€190,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€246,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ciplakli, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ciplakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Алании. Квартиры расположены в комплексе, состоящем и…
€201,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ciplakli, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ciplakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Алании. Квартиры расположены в комплексе, состоящем и…
€253,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Алании в Комплексе с Удобствами Это спокойное место с прекрасной …
€149,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новые Недорогие Квартиры в Шаговой Доступности от Моря в Аланье Район Авсаллар в Аланье выде…
€245,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Новые Квартиры в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – это быстро развиваю…
€210,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новые Квартиры в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – это быстро развиваю…
€200,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Квартиры в Аланье, Оба, в Комплексе с Бассейном, в 350 м от Пляжа Квартиры в Аланье располож…
€440,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Шикарная Недвижимость в 500 м от Знаменитого Пляжа Клеопатры в Аланье, Анталия Аланья – очар…
€329,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Видом на Город и Природу в Оба, Аланья, Турция, в Проекте Отельного Типа Квартиры…
€265,000
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Премиальный меблированный дуплекс 3+1 с роскошным панорамным видом Район: Анталья, Аланья, К…
€275,000
Дуплекс 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Роскошный дуплекс 4+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1200Квартира наход…
€203,500
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Этаж 13/13
Комфортабельный дуплекс 2+1 в MahmutlarРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: …
€478,500
Дуплекс 8 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Дуплекс 8 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Роскошный дуплекс с собственным садом 6+2 в KESTELРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние д…
€623,400
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 271 м²
Этаж 7/7
Ультра роскошный пентхаус 4+1 в роскошной резиденции на первой линии в ОбаРайон: Анталья, Ал…
€1,05 млн

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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