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Бунгало в Аланье, Турция

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1 объект найдено
Бунгало 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Бунгало 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Вилла с видом на море в Каргыджаке – Роскошная вилла с видом на природу Эта вилла с видом на…
$377,001
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