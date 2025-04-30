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Квартиры с видом на море в Аксу, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Хотите жить в самом модном месте в городе Анталии и получить за это еще и Гражданство ТР? У…
$260,000
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