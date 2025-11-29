Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Акдениз
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные помещения в Акденизе, Турция

коммерческая недвижимость
3
Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 10 м² в Nacarli, Турция
Производство 10 м²
Nacarli, Турция
Площадь 10 м²
$110,17 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти