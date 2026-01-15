Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Турция
  3. Акчаабат
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Акчаабате, Турция

2 объекта найдено
Дуплекс 7 комнат в Osmanbaba, Турция
Дуплекс 7 комнат
Osmanbaba, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 8/8
Двухуровневая квартира в жилом комплексе в Трабзоне, Акчаабат, Сёгютлю Двухуровневая квартир…
$394,232
Дуплекс 7 комнат в Акчаабат, Турция
Дуплекс 7 комнат
Акчаабат, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 17/17
Просторная двухуровневая квартира в проекте Panorama 61 в Трабзоне, Акчаабат Этот элегантный…
$394,232
