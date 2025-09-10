Показать объекты на карте Показать объекты списком
Купить кондоминиум в Эгейском регионе, Турция

1 объект найдено
Кондо 1 комната в Didim, Турция
Кондо 1 комната
Didim, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Эксклюзивная продажа, авторизованная нашим агентствомДля получения подробной информации и пр…
$152,062
