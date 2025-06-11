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Виллы с террасой в Сураттхани, Таиланд

Ko Samui
84
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9 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Ko Samui, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 514 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Саму…
$815,206
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Вилла 4 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными м…
$296,132
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Вилла 3 комнаты в Мэнам, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Мэнам, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы …
$190,713
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Вилла 3 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд Предлагается вилла с бассейном 9х3,8 …
$408,991
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Вилла 4 комнаты в Ламай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ламай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы…
$362,536
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Вилла 3 комнаты в Мэнам, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Мэнам, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Закрытый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд Предлагаются уникальные виллы с бассейн…
$377,162
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Вилла 4 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с б…
$358,017
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Вилла 3 комнаты в Ламай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ламай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
The villa is of superb quality - from the materials to the technical solutions which are few…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Ламай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ламай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд Предлагаются высококачественные …
$168,140
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Параметры недвижимости в Сураттхани, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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