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Виллы с бассейном в Сураттхани, Таиланд

Ko Samui
84
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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Ламай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ламай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
The villa is of superb quality - from the materials to the technical solutions which are few…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Сураттхани, Таиланд

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