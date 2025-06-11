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Виллы с гаражом в Сураттхани, Таиланд

Ko Samui
84
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3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Баан Плай Лаем, Таиланд
Вилла 5 комнат
Баан Плай Лаем, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Эта пляжная вилла мечты расположена прямо на берегу моря на знаменитом пляже Плай Лаем. Вилл…
$1,29 млн
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Вилла 4 комнаты в Чаенг Мон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чаенг Мон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Пpедлагaeм к покупке строящуюся прeмиальную виллу в Бaлийскoм cтилe в нашем новoм пpoeктe нa…
$565,000
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Вилла 3 комнаты в Ламай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ламай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
The villa is of superb quality - from the materials to the technical solutions which are few…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Сураттхани, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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