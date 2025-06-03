Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Равай
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Равае, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
112 объектов найдено
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 400 м²
NAI4728 Эксклюзивный дом с отличительным характером, специально разработанный в каждой дета…
$1,01 млн
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 374 м²
RAW21787 Это новый проект с современными виллами, расположенными среди пышной зелени, недал…
$699,878
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
RAW22351 Виллы представляют собой коллекцию только вилл с 4 спальнями, которые предлагают м…
$657,090
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
RAW21786 Это проект с виллами в современном роскошном стиле, который использует чистые лини…
$577,628
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 436 м²
RAW22548 Эти 16 эксклюзивных двухэтажных вилл идеально сочетают в себе повседневный комфорт…
$819,071
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
RAW22609 Эта элегантная вилла с 2 спальнями предназначена для тех, кто ценит чистые линии, …
$479,829
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
RAW22608 Этот красиво спроектированный 3-комнатный таунхаус предлагает идеальное сочетание …
$412,592
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 500 м²
RAW4655 4-комнатная вилла с бассейном, плюс одна дополнительная спальня для горничной, кото…
$764,059
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 673 м²
RAW22610 Опыт изысканного прибрежного проживания в одном из самых желанных пляжных анклавов…
$2,54 млн
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
RAW22195 Добро пожаловать в виллу, расположенную в очаровательном комплексе в Равай, всего …
$433,985
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 7
Площадь 650 м²
NAI5453 Удивительная Вилла 7 Спальня с частным бассейном.КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ - Вилла с исполнител…
$809,902
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 95 м²
RAW2264 Завершение строительства: 12 - 18 месяцев.Предложения по размещению:Пляж Равай идеа…
$385,086
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 310 м²
RAW5296 Современная вилла с прямым доступом к пляжу Дружбы в Равай, Пхукет.Тропический совр…
$1,34 млн
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
RAW22028 Испытайте роскошную жизнь в этой тщательно спроектированной вилле с двумя спальням…
$348,411
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 203 м²
RAW7044 Эта вилла может стать отличным домом для отдыха или местом, где счастливо живет вся…
$427,873
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 380 м²
NAI2539 Этот дом расположен в тихом районе недалеко от Равай и Най Харн.5минс до пляжа Най …
$733,496
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 449 м²
NAI7183 Эта вилла расположена на склоне холма, может похвастаться современным дизайном Zen …
$1,07 млн
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
RAW21847 Добро пожаловать на увлекательную виллу с 4 спальнями, святилище нетронутой безмят…
$647,922
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
RAW21866 Расположенная в живописном анклаве Равай, эта очаровательная вилла манит своей бли…
$702,934
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 154 м²
NAI7046 Эта красивая вилла с 2 спальнями предлагает вам мир и спокойствие и поставляется с …
$320,905
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
NAI22395 Эта вилла в тихом районе Равай со вкусом разработана, чтобы сбалансировать роскошь…
$909,230
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
RAW22324 Расположенная в спокойном районе Равай, вилла обеспечивает идеальный баланс между …
$611,247
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
RAW22389 Добро пожаловать на эту теплую, домашнюю виллу, идеально подходящую для людей, кот…
$488,998
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 7
NAI5454 Потрясающая и просторная вилла в роскошном развитии.КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ - 7 спален, 7 ван…
$809,902
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 130 м²
RAW6824 Эта вилла с 3 спальнями расположена в тихом месте в Равай, в окружении зелени, кото…
$363,692
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 335 м²
RAW21724 Вилла красива с бассейном внутри участка.Всего в 5 минутах от пляжа, вилла также н…
$550,122
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
NAI5467 Добро пожаловать на эту потрясающую виллу с 8 спальнями, построенную в 2014 году, и…
$809,902
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 240 м²
RAW5716 Эта элегантная вилла с бассейном расположена в тихом месте. Всего 5-10 минут до пля…
$507,335
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
RAW22373 Этот одноэтажный дом в Равай может предложить больше, чем просто дом; это отличная…
$488,998
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
RAW7317 Эта вилла является частью нового проекта, занимающего большую часть пляжа Равай. В …
$606,051
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти