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Виллы с бассейном в Равае, Таиланд

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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 327 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 327 кв.м. Вилла находится в отлич…
$911,098
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Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается просторная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 260 кв.м. Вилла находится в отли…
$433,799
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Sea inside
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English, Русский
Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
Количество этажей 1
Продается шикарная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 473 кв.м. Вилла находится в отличн…
$1,07 млн
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TekceTekce
Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 395 м²
Количество этажей 1
Продается просторная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 395 кв.м. Вилла находится в отли…
$1,09 млн
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Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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