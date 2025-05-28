Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ратсада
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Ратсаде, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла в Ратсада, Таиланд
Вилла
Ратсада, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 013 м²
ISL7356 Это проект, в котором всего 8 вилл с видом на океан, спроектированных в современном…
$2,18 млн
Оставить заявку
Вилла в Ратсада, Таиланд
Вилла
Ратсада, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
KOH21965 Шагните в очаровательный мир этой завораживающей трехуровневой виллы с бассейном, …
$1,16 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ратсаде, Таиланд

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти