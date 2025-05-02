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Виллы с видом на море в Ратсаде, Таиланд

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Ратсада, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ратсада, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 013 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте в роскошную виллу, обеспечивающую высокую доходность и рост цены.Laguna Phuket …
$2,25 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Ратсаде, Таиланд

Недорогая
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