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Таиланд
Жилая
Провинция Пхукет
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры с видом на море в Провинция Пхукет, Таиланд
Многоуровневые квартиры
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