Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Терраса

Многоуровневые квартиры с террасой в Пхукете, Таиланд

;
Чонг Тале
3
Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 5/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$1,22 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти