Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Провинция Пхукет
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на горы в Провинция Пхукет, Таиланд

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Кондо с видом на горы, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
ДЭвелоперм на Пхукете приходсья примало юсилий, часы в истории проезда. Кондоминиум Соле Мио…
€154,808
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/6
€175,372
Кондо 1 спальня под аренду в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня под аренду
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 35 м²
KAM5414: The New Luxury condominium is situated on 17.40 acres of gradually sloping cliff in…
€121,907
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, новое здание в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 250 м²
Расположен всего в 200 метрах от знаменитого пляжа Банг Тао, в 6 км от белого песчаного уча…
€220,627
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Расположенный на пышном зеленом склоне, выходящем на Андаманское море, этот управляемый оте…
€333,748
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/8
Olympus City Garden - уже сданный жилой комплекс от крупнейшего застройщика Global Top Gr…
€71,968
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Riviera Malibu - это уникальный комплекс, представляющий собой роскошный высотный отель с ог…
Цена по запросу
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€126,565
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 208 м²
Проект состоит из двухэтажных вилл, жилой площадью 208 м.кв. Проект выполнен в японском стил…
€216,873
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 36 м²
NAI5965: New Project from a reliable developer in a premium location adjacent to white sand …
€104,581
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Количество этажей 29
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€656,673
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Ведущий застройщик, представляющий жилые/инвестиционные возможности. Этот апартамент с 1 спа…
€71,794

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти