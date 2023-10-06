Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Провинция Пхукет
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с бассейном в Провинция Пхукет, Таиланд

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Кондо 2 спальни с видом на город, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на город, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/7
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с видом на море, с садом в Бан Ката, Таиланд
Квартира 2 спальни с видом на море, с садом
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
В комплексе: Бутик-кондоминиум расположен в нескольких минутах ходьбы до моря. На 6-ти этажа…
€226,618
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 995 м²
Количество этажей 3
Операционные проктарошны проэкт из элитных вил с видом на Андаманское море. Проект номиниров…
€3,47 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с Pool в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с Pool
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 721 м²
RESALE. Три взаимосвязанных павильона и террасы в частной планировке во внутреннем дворе, со…
Цена по запросу
Дом 6 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 6 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,982
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 507 м²
RESALE. Just above Kata Bay, with stunning views over sandy beaches and the ocean beyond, su…
€1,15 млн
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ОБ ОБЪЕКТЕ: Новая шикарная вилла в закрытом охраняемом поселке с собственной большой те…
€877,077
Вилла с Spalni, с холодильником в Пхукет, Таиланд
Вилла с Spalni, с холодильником
Пхукет, Таиланд
Площадь 350 м²
RAW5823: This amazing house in Phuket artfully combines aesthetic attraction with comfortabl…
€334,596
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в живописном месте на холме Пра…
Цена по запросу
Дом в центре города в Пхукет, Таиланд
Дом в центре города
Пхукет, Таиланд
Villa Qabalah - это роскошный комплекс вилл, расположенный по адресу: 8/58, Moo 7, Banya-Ban…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 533 м²
LAY6673: The new project of luxury villas is located on the top of a hill in the Layan Beach…
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти