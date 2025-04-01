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Квартиры с видом на море в Пхангнга, Таиланд

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2 объекта найдено
Кондо с балконом, с мебелью, с лифтом в Ban Bang Niang, Таиланд
Кондо с балконом, с мебелью, с лифтом
Ban Bang Niang, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/8
2 спальни, 2 ванные комнаты, 108 м2 в Sunset Boulevard Residence • 2 спальни, 2 ванные ком…
$205,879
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Агентство
Highrise Property and Construction
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Квартира 3 комнаты в Пхангнга, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Пхангнга, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Sunshine Beach Condominium – это новый кондотель мирового уровня от застройщика TH Group Phu…
$464,859
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Пхангнга, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов