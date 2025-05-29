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Квартиры с террасой в Пхангнге, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Квартира 2 спальни
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 296 м²
PHA6738 Апартаменты в 5-звездочном курортном отеле, расположенном на берегу Андаманского мо…
$867,661
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Параметры недвижимости в Пхангнге, Таиланд

с садом
с видом на море
Недорогая
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