ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Пентхаусы
Пентхаусы с бассейном в Таиланде
Провинция Пхукет
10
Пхукет
9
Паттайя
8
Чонбури
8
Бангкок
6
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
130 м²
1
€167,275
Рекомендовать
Дом 2 спальни с видом на город
Пхукет, Таиланд
2
4
173 м²
3
€270,213
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с Spalni
Пхукет, Таиланд
1
36 м²
MAI6508: 700 метров до пляжа! Квартиры на продажу в новом кондоминиуме, расположенном на одн…
€84,582
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с террасой, на первой береговой линии
Пхукет, Таиланд
2
173 м²
Новый проект на Пхукете, идеально подходящий для любителей пляжного отдыха и расположенный п…
€1,90 млн
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
1
30 м²
CHA6710: промо-акция для первых 30 квартир! 1-я проверка здоровья БЕСПЛАТНО от BDMS (Бангкок…
€84,974
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
1
45 м²
SUR6193: Новая концепция и современный подход к проекту нового кондоминиума. Разработчик отк…
€126,174
Рекомендовать
Квартира 6 спален с парковкой, с мебелью, с террасой
Бан Ката, Таиланд
7
792 м²
6
Виллы с бассейнами на крыше, тренажерными залами, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таилан…
€1,31 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
4
4
620 м²
RESALE. Современный дом в тайском стиле Ланна, расположенный на огромном участке площадью 1 …
€894,277
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бангкок, Таиланд
Rhythm Charoenkrung Pavillion — это проект 44-этажного высотного кондоминиума и апартаментов…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
4/6
€308,815
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Пхангнга, Таиланд
4
644 м²
PHA6583: Преимущества нового проекта в провинции Пханг Нга: Это современный курорт, который …
€1,79 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Cassia - это потрясающий кондоминиум, расположенный в 500 метрах от океана, в самом центре о…
Цена по запросу
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Таиланде
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL