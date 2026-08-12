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Пентхаусы с бассейном в Таиланде

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13 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$381,000
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Этаж 30/32
Однажды Паттайя определяет уникальный шанс насладиться жизнью в востребованном месте.Располо…
$1,24 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$536,000
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Пентхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 716 м²
Этаж 6/6
Продается роскошный 4-х комнатный пентхаус с дизайнерским ремонтом площадью 716 кв.м. Пентха…
$3,99 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Продается просторная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 220 кв.м. Кварт…
$2,18 млн
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Этаж 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 248 м²
Этаж 7/7
Продается красивый пентхаус с дизайнерским ремонтом площадью 248 кв.м. Пентхаус находится на…
$1,86 млн
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж 44/54
Пентхаус 2 этажа 390 кв. м Northpoint в Северной Паттайе, ПаттайяПлощадь 390 кв. м  2 спальн…
$5,88 млн
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 7/7
$1,05 млн
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Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 47/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$655,864
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 285 м²
Этаж 5/5
Продается роскошный пентхаус с дизайнерским ремонтом площадью 285 кв.м. Пентхаус находится в…
$2,84 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 209 м²
Этаж 5/5
Продается шикарный 2-х комнатный пентхаус с дизайнерским ремонтом площадью 209 кв.м. Пентхау…
$1,59 млн
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 7/7
$454,254
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Параметры недвижимости в Таиланде

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