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Пентхаусы с видом на горы в Таиланде

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Пхукет
107
Чонг Тале
67
Чонбури
10
Паттайя
8
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2 объекта найдено
Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 7/7
$1,05 млн
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 7/7
$454,254
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Параметры недвижимости в Таиланде

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