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Пентхаусы с видом на море в Таиланде

Провинция Пхукет
10
Пхукет
9
Паттайя
8
Чонбури
8
Бангкок
6
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15 объектов найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Провинция Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Провинция Пхукет, Таиланд
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Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Эксклюзивный пентхаус в жилом комплексе Baan Pur, расположенном в районе Чонг Тале (Пхукет).…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Elysium Residences - это шикарный проект кондо и апартаментов, состоящий из 75 стильных квар…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Diamond Condominium - это эксклюзивный комплекс кондоминиумов, расположенный рядом с известн…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в райо…
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 8/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€648,569
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 31/32
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€585,737
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 228 м²
Этаж 5/7
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€851,964
Пентхаус с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Площадь 71 м²
Количество этажей 18
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€462,436
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Пхукет, Таиланд
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Этаж 1/2
❖ Дата постройки 2-й квартал 2025 г. ❖ Расстояние до моря - первая линия Бангтао. ❖ Пр…
€3,95 млн
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 30
Seven Seas Le Carnival - это проект от известного застройщика Universal Group Thailand. Кон…
€433,089

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на горы
недорогая
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