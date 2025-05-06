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Квартиры с бассейном в Патонге, Таиланд

Патонг
138
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Типы недвижимости в Патонге

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Патонге, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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