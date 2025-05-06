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Квартиры с видом на море в Патонге, Таиланд

Патонг
138
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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд Резиденция распол…
$85,147
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет…
$67,495
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
Инвестируйте в роскошные апартаменты, окруженные горами и лесом! Гарантированный доход 6% в …
$268,874
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд Предлагаются мели…
$218,706
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
Инвестируйте в роскошные апартаменты, окруженные горами и лесом! Гарантированный доход 6% в …
$284,575
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, П…
$197,278
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Типы недвижимости в Патонге

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Патонге, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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