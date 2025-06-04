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Виллы с террасой в Pa Khlok, Таиланд

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31 объект найдено
Вилла в Теп Красатти, Таиланд
Вилла
Теп Красатти, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 549 м²
EAS21780 Это проект виллы в восточной части Пхукета. Цены в этом районе выросли не так силь…
$993,276
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Вилла в Теп Красатти, Таиланд
Вилла
Теп Красатти, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 424 м²
EAS21779 Проекты на восточной части Пхукета довольно редки, поэтому район остается спокойны…
$852,689
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 566 м²
AOP21775 Это потрясающая вилла недалеко от побережья и с прекрасным видом на море. Он имеет…
$761,002
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 887 м²
CAP6228 Настоящим наследием этой роскошной виллы является ее уникальный вид с панорамных ок…
$10,36 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
KOH22383 Наслаждайтесь интимным тропическим заповедником, созданным, чтобы продемонстрирова…
$274,756
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 1 864 м²
CAP7147 Эта вилла действительно особенная с ее огромным прибрежным земельным участком. Вы м…
$8,99 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 279 м²
CAP4876 Этот Кондо расположен на восточном побережье Пхукета с видом на красивый залив Пхан…
$641,809
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
TAL22203 Добро пожаловать в царство беспрецедентной роскоши и спокойствия, расположенное в …
$608,191
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
KOH22385 Вилла действительно олицетворяет собой лучшее во всем для тех, кто ищет безупречну…
$458,130
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 829 м²
KOH3900 High Standart Royal Villa с 23-метровым причалом для частных яхт. Расположенные у п…
$6,04 млн
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Вилла в Тхаланг, Таиланд
Вилла
Тхаланг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
NAY21820 Это проект недалеко от международного аэропорта Пхукета, всего 8 вилл. Размеры зем…
$666,259
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Вилла в Теп Красатти, Таиланд
Вилла
Теп Красатти, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
EAS21776 Это новый проект в районе Таланг, на восточной стороне Пхукета. Это довольно нераз…
$632,641
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Площадь 650 м²
PHU4070 Этот дом с 3 спальнями расположен в городе Пхукет, в Soi Thorraneethong, примерно в…
$1,16 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 350 м²
CAP5363 Эта уникальная 2-этажная вилла расположена на склоне холма с видом на красивый зали…
$1,13 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
EAS21745 Это недорогой семейный дом в проекте, где вы можете провести время счастливо. Есть…
$226,467
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
ISL6485 Вилла расположена на восточном побережье Пхукета, вдали от туристических толп и ожи…
$4,50 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 775 м²
TAL22462 Эта исключительная вилла в Таланге предлагает редкое сочетание пространства, конфи…
$2,38 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 662 м²
AOP7097 Если вы мечтаете о роскоши и безмятежной жизни в потрясающем природном районе, не с…
$3,66 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 625 м²
AOP7089 Это новый интересный проект от известного разработчика. На этот раз проект построен…
$2,16 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 1 500 м²
AOP7146 Выдающиеся особенности этой виллы:Огромный участок земли: 6400 кв.м. с обширными за…
$5,75 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
KOH22384 Эксклюзивная вилла сочетает в себе лучшие инвестиционные возможности, доступные в …
$366,443
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 832 м²
ISL6722 Первый в мире трехуровневый пентхаус с собственной пристанью для яхт.Преимущества:Н…
$2,69 млн
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 748 м²
ISL4884 У подножия величественной Королевской Виллы манит ваша частная яхта 23М. Вы всего в…
$6,59 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 950 м²
CAP7150 Это вилла с 5 спальнями и 5 ванными комнатами, где достаточно места для парковки 2 …
$4,58 млн
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 283 м²
ISL7192 Этот дом зарегистрирован под названием тайской компании. Он состоит из:Два этажа4 с…
$764,059
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
CAP22317 Эта захватывающая дух пляжная вилла, расположенная в одном из самых престижных рай…
$3,33 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 2 280 м²
CAP6101 МестонахождениеЭта вилла расположена на восточном побережье Пхукета на полуострове …
$9,55 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 1 100 м²
EAS4467 Это трехуровневый дом площадью более 1100 квадратных метров.Виды с этого объекта вп…
$1,68 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 619 м²
CAP6166 Местонахождение:Этот проект расположен на восточном побережье Пхукета - примерно в …
$1,07 млн
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 450 м²
TAL5941 Просторный дом в тропическом раю Пхукета - мечта многих людей. Это предложение може…
$883,252
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Параметры недвижимости в Pa Khlok, Таиланд

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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