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Виллы с видом на море в Pa Khlok, Таиланд

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18 объектов найдено
Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 566 м²
AOP21775 Это потрясающая вилла недалеко от побережья и с прекрасным видом на море. Он имеет…
$761,002
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 887 м²
CAP6228 Настоящим наследием этой роскошной виллы является ее уникальный вид с панорамных ок…
$10,36 млн
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Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Количество этажей 2
Уникальная инвестиционная возможность: роскошные виллы с великолепным видом на море!Всего в …
$629,666
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 1 864 м²
CAP7147 Эта вилла действительно особенная с ее огромным прибрежным земельным участком. Вы м…
$8,99 млн
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 829 м²
KOH3900 High Standart Royal Villa с 23-метровым причалом для частных яхт. Расположенные у п…
$6,04 млн
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Площадь 650 м²
PHU4070 Этот дом с 3 спальнями расположен в городе Пхукет, в Soi Thorraneethong, примерно в…
$1,16 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 350 м²
CAP5363 Эта уникальная 2-этажная вилла расположена на склоне холма с видом на красивый зали…
$1,13 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 775 м²
TAL22462 Эта исключительная вилла в Таланге предлагает редкое сочетание пространства, конфи…
$2,38 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 662 м²
AOP7097 Если вы мечтаете о роскоши и безмятежной жизни в потрясающем природном районе, не с…
$3,66 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 625 м²
AOP7089 Это новый интересный проект от известного разработчика. На этот раз проект построен…
$2,16 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 1 500 м²
AOP7146 Выдающиеся особенности этой виллы:Огромный участок земли: 6400 кв.м. с обширными за…
$5,75 млн
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 832 м²
ISL6722 Первый в мире трехуровневый пентхаус с собственной пристанью для яхт.Преимущества:Н…
$2,69 млн
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 748 м²
ISL4884 У подножия величественной Королевской Виллы манит ваша частная яхта 23М. Вы всего в…
$6,59 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 950 м²
CAP7150 Это вилла с 5 спальнями и 5 ванными комнатами, где достаточно места для парковки 2 …
$4,58 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
CAP22317 Эта захватывающая дух пляжная вилла, расположенная в одном из самых престижных рай…
$3,33 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 2 280 м²
CAP6101 МестонахождениеЭта вилла расположена на восточном побережье Пхукета на полуострове …
$9,55 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 1 100 м²
EAS4467 Это трехуровневый дом площадью более 1100 квадратных метров.Виды с этого объекта вп…
$1,68 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 619 м²
CAP6166 Местонахождение:Этот проект расположен на восточном побережье Пхукета - примерно в …
$1,07 млн
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Параметры недвижимости в Pa Khlok, Таиланд

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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