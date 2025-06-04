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Квартиры с террасой в Pa Khlok, Таиланд

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13 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Па Хлок, Таиланд
Квартира 2 спальни
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 160 м²
EAS5810 Эта удивительная квартира была построена в 2006 году. Он расположен на восточном по…
$207,824
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Квартира 5 комнат в Па Хлок, Таиланд
Квартира 5 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и садом, Пхукет, Таиланд Резиденция располага…
$150,446
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Квартира 5 комнат в Па Хлок, Таиланд
Квартира 5 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд Предлагаются виллы в тропическом стиле с бассе…
$2,06 млн
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Квартира в Са Кху, Таиланд
Квартира
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
NAY4978 Если вы хотите окунуться в поэтический мир моря, найти кусочек рая, быть здоровым н…
$99,668
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Квартира 2 спальни в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 61 м²
NAY22074 Это эксклюзивное предложение представляет собой кондоминиум с двумя спальнями, иде…
$241,205
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Квартира 3 спальни в Pa Khlok, Таиланд
Квартира 3 спальни
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 179 м²
KOH6685 Полностью оборудованная, восхитительная 3-спальная квартира, все в люксе, расположе…
$580,685
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Квартира 1 спальня в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 спальня
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
NAY22073 Это эксклюзивное предложение представляет собой кондоминиум с одной спальней, идеа…
$101,966
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Квартира 2 спальни в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 66 м²
NAY4979 Каждая планировка квартиры была тщательно создана с большим вниманием к каждой дета…
$239,787
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Квартира 1 спальня в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 спальня
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 36 м²
NAY5792 Если вы хотите окунуться в поэтический мир моря, найти кусочек рая, быть здоровым н…
$121,133
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Квартира 3 спальни в Тхаланг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Тхаланг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Май5809 Эта 3-комнатная квартира расположена в живописном месте в окружении пышной тропичес…
$488,998
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Квартира 2 спальни в Па Хлок, Таиланд
Квартира 2 спальни
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 230 м²
CAP3457 Этот вариант для тех, кто хочет получить разумную цену за действительно королевское…
$644,866
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Квартира 4 спальни в Тхаланг, Таиланд
Квартира 4 спальни
Тхаланг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 375 м²
Май5807 Эта удивительная 4-комнатная квартира общей площадью 375 кв.м. расположена в роскош…
$794,621
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Квартира 2 спальни в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
NAY22604 Расположенный всего в нескольких шагах от мирных берегов пляжа Най Янг, этот роско…
$336,186
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Параметры недвижимости в Pa Khlok, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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