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Квартиры с видом на море в Pa Khlok, Таиланд

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Па Хлок, Таиланд
Квартира 2 спальни
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 160 м²
EAS5810 Эта удивительная квартира была построена в 2006 году. Он расположен на восточном по…
$207,824
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Квартира 5 комнат в Па Хлок, Таиланд
Квартира 5 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд Предлагаются виллы в тропическом стиле с бассе…
$2,06 млн
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Откройте для себя воплощение спокойной жизни в Найянге, Пхукет - изысканном убежище всего в …
$81,648
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Квартира 2 спальни в Па Хлок, Таиланд
Квартира 2 спальни
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 230 м²
CAP3457 Этот вариант для тех, кто хочет получить разумную цену за действительно королевское…
$644,866
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Параметры недвижимости в Pa Khlok, Таиланд

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