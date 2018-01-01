Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд

Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Отличная квартира в жилом комплексе Surin Sabai, расположенном в Чонг Тале, Пхукет.
Апартаменты полностью оснащены мебелью, которая идеально распределяет зоны, такие как кухня и гостиная.
Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом!
Доход от аренды - от 6%.
Удобства: бассейн, тренажерный зал, маршрутный автобус и система безопасности в течение 24 часов.
Апартаменты находится в уединенном месте, недалеко от самого популярного пляжа острова Пхукет, Surin Beach , который известен своей красотой и находится в 650 метрах.
Расположение очень доступное для лодочной авеню Чонг Тале , пляжа Камала и пляжа Патонг в пределах 5 километров.
Комплекс имеет отличную транспортную доступность и благоустроенную озелененную территорию.
Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения.
Владение квартирой - иностранная квота.
Район с тщательно продуманной инфраструктурой, что позволит максимально удовлетворить ваши потребности.
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Элитная квартира в престижном комплексе Nam Talay Condo, расположенном в деревне Сой На Хавари, район На Джомтьен.
Каждая квартира имеет красивую, современную и встроенную мебель.
Удобства: фитнес, сад, парковку, охрану, бассейн и Wi-Fi.
Поблизости и легко доступны все богатства курортной инфраструктуры: магазины, рестораны, кафе, бары, рынок, ночные клубы, массажные салоны, а также всевозможные водные виды спорта, курортные и пляжные развлечения.
Расстояние до международного аэропорта У-Тапао составляет 33 км.
Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом!
Окупаемость инвестиций составляет примерно от 7% в год.
Ряд вариантов транспорта находится у порога, соединяясь с расширяющейся сетью систем скоростного транспорта и дорожной инфраструктуры города.
Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос!
Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Seven Seas Le Carnival - это проект от известного застройщика Universal Group Thailand.
Кондоминиум состоит из 4 зданий, два из которых 30- этажные высотки.
Проект расположен в самом центре Паттайи, с хорошо развитой инфраструктурой, всего в 4 минутах от пляжа Джомтьен!
Неподалеку находятся множество туристических достопримечательностей. На сегодняшний день это самый перспективный проект в Паттайе.
Удобства:
- Клуб
- Гостиная
- Общий тренажерный зал
- Бар
- Джакузи
- Зона барбекю
- Ресторан на территории
- Центр йоги
- Сауна
- Игровая комната
- Библиотека
- Комната караоке
- Общие бассейны
- Детские бассейны
- Игровая площадка
- Сад
- Большой водопад
- Универсальная игровая площадка Le Carnival
- Автомобильная стоянка
- Круглосуточная система безопасности
- Видеонаблюдение
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!