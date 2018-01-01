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Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
€241,247
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О комплексе

Предлагаются высококачественные одноэтажный виллы с бассейнами 30 м2 и парковочными местами.

Форма владения - Фрихолд.

Удобства и оснащение в доме
  • 3 кондиционера в 3 спальнях
  • 2 потолочных вентилятора в гостиной
  • 3 электрических водонагревателя
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе Ламаи.

  • Серебряный пляж - 3 минуты
  • Пляж Ламаи - 2 минуты
  • Больница - 15 минут
  • Аэропорт - 25 минут
Местонахождение новостройки
Ламай, Таиланд

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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