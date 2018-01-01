Жилой комплекс с эко-парком, инфраструктурой и сервисом пятизвездочного отеля, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд

Проект и дизайн комплекса разрабатывал известное испанское архитектурное бюро.

В двухэтажном комплексе всего 49 апартаментов. Вид из окон:70% апартаментов имеют вид на море, остальные — на зелёные холмы.

Тип квартир: односпальные 56,4 кв м и двухспальные 88,5 кв м.

УК — испанский отельный оператор Meliá Hotels, под управлением которого более 380 отелей по всему миру. Доход будет рассчитываться по системе rental pool с контрактом на управление 10 лет. В отеле до 90 дней в году можно проживать самим.

Для владельцев скидки в ресторанах и СПА на территории комплекса.

План оплаты:

35% - первый взнос.

35% - во время строительства.

30% - после строительства.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее об инфраструктуре: парковка на 20 мест; бассейн на крыше с видом на океан; несколько бассейнов на территории отеля;фитнес-центр и зал для йоги; лобби; природный парк с дорожками; спа в джунглях; 2 ресторана; патио и бар у бассейна; детский клуб; круглосуточная охрана; ресепшн 24/7.

Расположение и объекты поблизости

Район Карон, до одноименного пляжа будет курсировать шаттл-бас. В 7 минутах от пляжа Ката. Рестораны, кафе, массажные салоны, магазины, пункты обмена валют в 3–5 минутах езды. 10-15 минут до пляжа Патонг, торгового комплекса Джансейлон и ночных клубов.