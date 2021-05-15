Почему выгодно инвестировать в недвижимость Таиланда прямо сейчас? Интервью с совладельцем Serene Condominium

В Таиланде невероятным образом смешалось множество религий и национальностей. Несмотря на это, граждане страны живут в мире и согласии и всегда поражают приезжих своим гостеприимством и радушием. Олег Голубев, совладелец агентства Serene Condominium, дал интервью директору международной платформы недвижимости REALTING Алене Мартыненко и рассказал, почему Королевство стоит посетить не только ради туризма, но и для инвестирования в недвижимость Таиланда.

Таиланд открыт для туристов круглый год — с ноября по март здесь по-особенному тепло и сухо, с мая по октябрь наступает сезон дождей. Однако для большинства иностранцев это не препятствие — даже в период ливней погода здесь остается теплой и солнечной.

В настоящий момент в стране действуют некоторые ограничения на въезд. Как отмечает Олег Голубев, в самый пик пандемии власти приняли ряд рациональных мер, позволивших снизить рост заболеваемости. Поэтому уже с июля в Таиланде планируют возобновить туризм для вакцинированных иностранных граждан.

Привлекательность Таиланда с точки зрения инвестиций

Олег Голубев отметил, что в Таиланде не только хорошая погода, но и замечательный инвестиционный климат. Многие приезжие покупают здесь недвижимость с целью получения пассивного дохода. Как правило, такие инвесторы уже имеют какие-то вклады, а тайская собственность приобретается не только для заработка, но и для отдыха.

Самый большой спрос в стране на недвижимость у моря. Тем иностранцам, которые хотят переехать в Таиланд на ПМЖ, Олег рекомендует покупать сразу два объекта: один у моря, а второй подальше от побережья. Таким образом можно проживать в месте с хорошо развитой инфраструктурой и получать при этом прибыль со сдачи в аренду.

Формы собственности

В тайском законодательстве описаны две формы собственности:

Freehold — полное владение недвижимостью); Leasehold — долгосрочная аренда на 90 лет (30 лет с возможностью двукратного продления).

Во втором случае недвижимостью владеет застройщик, а покупатель получает все документы, выданные государством.

Форма владения Leasehold является более популярной, т. к. имеет ряд преимуществ. Например, за недвижимость, приобретаемую в Freehold, нужно будет заплатить на 10% больше, а регистрационные и налоговые сборы будут выше. Так, чтобы зарегистрировать Freehold собственность, нужно будет доплатить 6,3% от общей стоимости, Leasehold — 1,1% каждые 30 лет.

Стоимость аренды не зависит от формы собственности.

В Таиланде иностранные граждане не могут владеть землей. Покупать можно только непосредственно объект собственности. Тем не менее, иностранцы имеют право быть учредителями в тайских компаниях и регистрировать недвижимость на свою фирму.

В каких регионах лучше приобретать инвестиционную недвижимость

В данный момент самой привлекательной с точки зрения инвестиций является недвижимость Пхукета. Регион находится на острове, количество строений лимитировано, а спрос достаточно велик. На Пхукете есть 2 аэропорта: международный и внутренний. Остров связан с материком мостом, поэтому у жителей региона нет сложности в том, чтобы периодически посещать другие города или земли Таиланда.

Как показывает статистика, на Пхукет приезжают в среднем на 10-30 дней. В Бангкоке среднестатистические турист проводит буквально 2-3 дня. Это подтверждает распространенную теорию о том, что вложения в собственность у моря всегда пользуются более высоким спросом, нежели собственность вдали от побережья.

Также сейчас активно начинают развивать строительство в городе Патайя и Самуй. Однако Пхукет в данный момент превосходит эти города в выгодности капиталовложений.

Процесс покупки недвижимости Online

В последнее время многие этапы сделок проводятся дистанционно:

Покупатели вносят резервационный депозит (в компании Serene Condominium он составляет 6000 USD). Это дает гарантию того, что застройщик больше не будет показывать кому-либо объект. Заключается договор купли/продажи либо договор аренды (зависит от формы собственности), который высылается клиенту. Покупатель подписывает оригинал документа и вносит первичный платеж, составляющий 35% от общей стоимости жилья. Новый собственник совершает остальные выплаты, порядок которых устанавливается индивидуально по договоренности.

После завершения выплат покупателю надо приехать в страну, подписать все документы налогоплательщика и лично присутствовать на регистрации квартиры.

Основные расходы

Стоимость объекта зависит от многих факторов: расположения, метража, близости к морю, наличием инфраструктуры и т. д.

Например, апартаменты в комплексе Serene Condominium стоят в среднем 4000$ за м². За 90.000$ можно купить квартиру площадью 28 м². Апартаменты продаются полностью готовые со всей необходимой техникой и мебелью.

Дополнительно оплачиваются:

Услуги управляющей компании (при необходимости); Обслуживание жилого комплекса (reception, бассейн, shuttle-bus до пляжа и пр.) — 2$ за 1 м² ежемесячно.

Оплату к/у и счетов за воду и электричество производит компания Serene Condominium.

Налога на покупку недвижимости нет. Регистрационный сбор, как правило, оплачивается застройщиком и покупателем напополам.

Ипотека иностранным гражданам недоступна, поэтому застройщик предлагает покупателю рассрочку на выгодных условиях.

Экологически чистая недвижимость

Агентство Serene Condominium уделяет особое внимание заботе об экологии, поэтому недвижимость, на которой специализируется компания, оснащена мебелью из экологически чистых материалов.

В проекте активно используются ресурсы солнечных батарей, а также система сбора осадков, стекающих с крыши, в специальные баки. Такую воду можно повторно использовать для полива растений.

Более того, система помогает сохранить деньги собственников объектов и сэкономить на электричестве и воде.

Если вас интересует более подробная информация о покупке недвижимости в Таиланде, предлагаем посмотреть видеозапись интервью.